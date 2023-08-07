В Турции произошел второй крупный пожар за сутки

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В турецкой провинции Текирдаг вспыхнул пожар на химзаводе. Об этом сообщает NTV.
Причины возгорания в настоящее время не установлены.
По словам очевидцев, на химическом заводе раздалось несколько взрывов. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Экстренные службы прибыли на место инцидента.
Пожар на химическом заводе стал вторым происшествием за сутки в Турции. Прежде сообщалось о взрыве в порту турецкого города, в результате которого, пострадали не менее десяти человек. Власти заявили, что причиной ЧП стал взрыв зерновой пыли, при погрузке пшеницы на корабль.
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По словам очевидцев, на химическом заводе раздалось несколько взрывов. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Экстренные службы прибыли на место инцидента.
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Анастасия Крестьянова