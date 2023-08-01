В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

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В Турции 1 августа произошло новое землетрясение мощностью 4,9. Об этом стало известно из сообщения Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Пока не известно есть ли разрушения и пострадавшие. Неделю назад землетрясение магнитудой 5,4 случилось во вторник в центральной части Турции. Эпицентр землетрясения расположился в 18 км к северо-востоку от города Козан (провинция Адана). Там проживают более 88 тысяч человек. Очаг находился на глубине 12 км.
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Элина Позднякова