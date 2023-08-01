В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

В понедельник 31 июля по всему интернету пронеслась громкая и жуткая история. Девушка сбежала из плена маньяка, который украл её 14 назад. Всё это время житель Челябинской области насиловал и избивал свою жертву. На территории этого же дома следователи нашли останки ещё одной женщины. Мужчине уже предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Подробности жуткой истории мы собрали в одном тексте.