В Турции разбился автобус с туристами из Казахстана

Фото: iStock/conejota
В Аланьи экскурсионный микроавтобус попал в аварию.
Турецкий телеканал NTV сообщает, что микроавтобус перевозил туристов из Казахстана по трассе Окурджалар Махаллеси и столкнулся с грузовиком. На месте работают полиция и медицинские бригады.
Экстренные службы сообщают, что в результате ДТП скончались водитель микроавтобуса и гид - гражданин Украины, который сидел рядом.
Пострадали 12 туристов, из них 6 серьёзно травмировались. Их экстренно госпитализировали в больницы районов Алании и Манавгат.
Читайте также:
В Омске семья с двумя детьми погибла в аварии
В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции
В Новосибирской области в ДТП с грузовиками погиб человек
Экстренные службы сообщают, что в результате ДТП скончались водитель микроавтобуса и гид - гражданин Украины, который сидел рядом.
Читайте также:
В Омске семья с двумя детьми погибла в аварии
В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции
В Новосибирской области в ДТП с грузовиками погиб человек
Мария Фирсова