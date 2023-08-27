В Турции туристический автобус попал в аварию

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Автобус с туристами попал в ДТП в провинции Караман.
TGRT Haber сообщает, что 26 человек получили травмы. Три человека– в тяжёлом состоянии госпитализированы в больницу Эрменек. Они в критическом состоянии.
Неизвестно, есть ли среди пострадавших российские туристы.
Ранее в Абхазии перевернулся автобус, который перевозил российских туристов. На 85 км автотрассы Псоу — Ингур, рядом с селом Псырцха, столкнулись автомобили «Mercedes-Benz» и Toyota. После столкновения автобус оказался в глубоком кювете.
В аварии пострадали 9 туристов. Их госпитализировали. О состоянии людей, которые находились в Toyota, информации не приводится.
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В Абхазии перевернулся автобус, который перевозил российских туристов
Неизвестно, есть ли среди пострадавших российские туристы.
В аварии пострадали 9 туристов. Их госпитализировали. О состоянии людей, которые находились в Toyota, информации не приводится.
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Мария Фирсова