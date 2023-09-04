В Турции в ДТП пострадали трое россиян

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В генеральном консульстве РФ сообщили, что минимум трое российских граждан пострадали в результате ДТП в турецкой провинции.
«3 сентября 2023 года около 16.00 в районе города Аланья произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое граждан РФ. Все они доставлены в местные медицинские учреждения», — пишет РИА Новости.
Отмечается, что российское генконсульство в Анталье поддерживает связь с местными властями, о состоянии пострадавших и прочие обстоятельства случившегося.
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