В Турции в двух ДТП погибли 11 человек, 95 пострадали

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В Турции городе Денизли в двух крупных ДТП, которые прошли с интервалом в 16 часов, погибли 11 человек, еще 95 получили различные травмы. Об этом пишет газета Hürriyet.
Ранее в генеральном консульстве РФ сообщили, что минимум трое российских граждан пострадали в результате ДТП в турецкой провинции. Согласно сообщению, 3 сентября 2023 года около 16.00 в районе города Аланья произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое граждан РФ. Все они доставлены в местные медицинские учреждения.
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