В Турции в массовом порядке отменяют авиарейсы из-за непогоды

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Из-за непогоды на северо-западе Турции задержали и отменили множество авиарейсов, в их числе и международные, а также между Стамбулом и турецкими курортами.
РЕН ТВ пишет, что туристы не смогли улететь домой накануне и провели ночь прямо на полу в залах ожидания аэропортов. Когда вылеты возобновят, пока неизвестно.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в стране снова будут проливные дожди. Затяжные и мощные осадки в Стамбуле и пригородах привели к наводнению: затопило станции метро, подземные переходы, движение транспорта парализовало, а из подтопленных домов эвакуируют жителей.
Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧС из-за наводнений и сильнейших ливней. Всего за несколько часов в «Большом Яблоке» выпала месячная норма осадков. В результате город оказался частично затопленным, а власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах.
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в стране снова будут проливные дожди. Затяжные и мощные осадки в Стамбуле и пригородах привели к наводнению: затопило станции метро, подземные переходы, движение транспорта парализовало, а из подтопленных домов эвакуируют жителей.
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Мария Фирсова