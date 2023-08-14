В Турции загорелись леса рядом с Антальей

Фото:istockphoto/AlizadaStudios
Лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями.
Телеканал TRT сообщает, что леса загорелись на холмистой местности к востоку от Антальи, а именно в уезде Манавгат в районе Чалпете.
Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.
Также сообщалось, что пожары окружили курортный район Кемер. Пламя стремительно распространялось из-за сильных порывов ветра. За 36 часов выгорело 180 гектаров леса.
Ранее сообщалось, что температура воздуха поднялась до 47 градусов в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны.
Сообщается, что с воскресенья Турцию охватила волна жары. В некоторых провинциях температура поднялась выше 46 градусов. По мнению экспертов, выходить на улицу без особой необходимости не следует.
Читайте также:
В Турции температура воздуха поднялась до 47 градусов
Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
Четверо россиян пострадали из-за сигареты и дезодоранта
Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что температура воздуха поднялась до 47 градусов в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны.
Сообщается, что с воскресенья Турцию охватила волна жары. В некоторых провинциях температура поднялась выше 46 градусов. По мнению экспертов, выходить на улицу без особой необходимости не следует.
Читайте также:
В Турции температура воздуха поднялась до 47 градусов
Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
Четверо россиян пострадали из-за сигареты и дезодоранта
Мария Фирсова