В Туве 5 человек, в их числе ребёнок, погибли в ДТП

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В Туве на трассе «Кызыл – Эрзин» во время столкновения двух автомобилей скончались 5 человек, в их числе малолетний ребенок.
Региональный главк МВД пишет, что на 92 км автодороги «Кызыл – Эрзин» случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Машины получили серьёзные повреждения.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия на нерегулируемом пешеходном переходе, которое спровоцировал водитель иномарки, погибла пенсионерка и пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.
ДТП случилось примерно в 07.30 (03.30 мск) около дома № 71 по бульвару Строителей в городе Кемерово. Установлено, что 41-летний водитель Toyota Town Ace Noah не предоставил преимущество и врезался в двух людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
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На месте работает следственно-оперативная группа.
ДТП случилось примерно в 07.30 (03.30 мск) около дома № 71 по бульвару Строителей в городе Кемерово. Установлено, что 41-летний водитель Toyota Town Ace Noah не предоставил преимущество и врезался в двух людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
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Мария Фирсова