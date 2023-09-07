В Туве пропала двухгодовалая девочка

Фото: Фотобанк Московской области
Спасатели разыскивают двухгодовалую девочку, которая в среду вечером, 6 сентября, ушла с чабанской стоянки и пропала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.
«В Центр управления в кризисных ситуациях в 03.09 по местному времени поступило сообщение о том, что из чабанской стоянки в 30 км от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района накануне вечером вышла двухлетняя девочка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски проводились силами родственников, но результатов не дали», — проинформировали экстренные службы.
В настоящее время девочку разыскивают 57 человек и 15 единиц техники, включая сотрудников полиции и администрации.
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Диана Аванесян