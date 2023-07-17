В Туве пропали пять сборщиков ореха, которые ушли в тайгу в начале июля

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В Туве спасатели ищут пятерых сборщиков кедровых орехов, в их числе один подросток, которые ушли в тайгу в начале июля.
Тувинский поисково-спасательный отряд МЧС России проводит поиски в Тес-Хемском районе. Сообщается, что люди ушли в тайгу 6 июля.
Заявление о пропаже родственники подали на прошедших выходных, сообщает в региональном главке МВД.
Ранее сообщалось, что в Туапсе после подтоплений, вызванных ливнями, нашли тело 15-летнего подростка.
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до 5 человек. Поиски пропавшей 23-летней девушки продолжаются.
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Заявление о пропаже родственники подали на прошедших выходных, сообщает в региональном главке МВД.
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до 5 человек. Поиски пропавшей 23-летней девушки продолжаются.
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Мария Фирсова