В Туве спасатели нашли потерявшихся в тайге людей

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Сотрудники МЧС России нашли тувинцев, которые потерялись в тайге, когда отправились собирать кедровые орехи. Оказалось, что у них сломался автомобиль.
«4 взрослых и 16-летний подросток найдены в 60 км от села Шуурмак», —сообщили в МЧС.Люди направляются домой. Помощь врачей им не понадобилась.
Министерство территориальной безопасности региона сообщило, что туристы найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В группе было более 20 туристов, включая 11 детей. Маршрут заплыва был протяженностью 175 километров. 9 июля туристы должны были прибыть к месту назначения, однако, на связь не вышли. Была начата поисковая операция.
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Мария Фирсова