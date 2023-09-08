В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за смертельного ДТП

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Глава региона Владислав Ховалыг сообщил в своем телеграм-канале, что после смертельной аварии, в которой погибли пять человек, министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и глава региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар отстранены от должностей.
По словам Ховалыга, водитель служебной машины был в состоянии алкогольного опьянения, предельный уровень превышал практически в 5 раз. Ховалыг отметил, что ДТП — это показатель халатности и отсутствие должного контроля за служебной дисциплиной.
Отмечается, что власти создали специальную правительственную комиссию для служебной проверки.
Напомним, смертельная авария произошла 8 сентября около 01:00 по местному времени на 926-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Погибли пять человек.
Ранее в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы.
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Отмечается, что власти создали специальную правительственную комиссию для служебной проверки.
Ранее в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы.
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Екатерина Коршунова