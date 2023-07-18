В Туве зараженные сибирской язвой отказались лечиться и разошлись по домам

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Четверо тувинцев, зараженных сибирской язвой, отказались от лечения и вернулись домой, самовольно покинув больницу.
В республиканской инфекционной больнице отказались лечиться и самовольно ушли из больницы четыре пациента, которых госпитализировали из-за сибирской язвы. На лечение остался только один пациент. Об этом сообщил региональный Минздрав.
На момент бегства из больницы, пациенты чувствовали себя нормально, но по санитарным нормам и правилам выписка возможна только тогда, когда кожные проявления болезни полностью заживут.
Сибирская язва является заразным заболеванием. Болезнь протекает стремительно: симптомы появляются в течение 6 дней после заражения: начинает болеть горло, появляются язвы на корне языка и миндалинах, начинается лихорадка, рвота. Через 2-4 дня может развиться асцит, а через 2-5 дней наступает шок, приводящий к смерти.
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На момент бегства из больницы, пациенты чувствовали себя нормально, но по санитарным нормам и правилам выписка возможна только тогда, когда кожные проявления болезни полностью заживут.
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Мария Фирсова