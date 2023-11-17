В Твери оперативники предотвратили теракт, ликвидировав подозрительную коробку с таймером

Фото: istock / erogondo
Оперативники предоставили возможный теракт в Твери. Около опоры Красинского моста в Заволжском районе обнаружили подозрительную коробку с таймером и торчащими проводами.
По данным телеграм-канала SHOT, примерно в 11:00 утра возле моста заметили странную коробку с проводами и таймером, который производил обратный отсчёт.
Силовики уничтожили коробку на месте. Внутри нее находились шесть брусков, на данный момент, неизвестного пластичного вещества, поражающие элементы в виде гаек и болтов и электронное устройство. Всё, что осталось, отправили на экспертизу.
Оперативники проверили городские мосты, больше нигде взрывчатки не обнаружили.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего подростка, который готовил теракт в воинской части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Югре мать избитого мальчика решила забрать заявление из полиции
Стала известна причина смерти бывшего участника группы «Би-2» Плявина
Юрист Соловьёв призвал проверить управляющую компанию и БТИ после трагедии в Астрахани
Силовики уничтожили коробку на месте. Внутри нее находились шесть брусков, на данный момент, неизвестного пластичного вещества, поражающие элементы в виде гаек и болтов и электронное устройство. Всё, что осталось, отправили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего подростка, который готовил теракт в воинской части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Югре мать избитого мальчика решила забрать заявление из полиции
Юрист Соловьёв призвал проверить управляющую компанию и БТИ после трагедии в Астрахани
Алина Юрчак