В Твери подростки поставила на колени и избили мальчика

istockphoto/Egoitz Bengoetxea Iguaran
Группа из восьми подростков поставила на колени и избила сверстника в Твери
Видео с избиением оказалось в социальных сетях, пишет «Осторожно, Тверь» во «ВКонтакте». Избиение происходило в микрорайоне Южный, личности подростков устанавливают.
О случившемся рассказала старшая сестра пострадавшего ребёнка.
В конце ролика мальчика ставят на колени и бьют ногами по голове. Сестра мальчика просит опознать хулиганов.
Региональный СК инициировал проверку.
Ранее сообщалось, что в Ереване нашли обнаженное и изуродованное тело россиянки после встречи с бывшим парнем. По предварительной информации, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
О случившемся рассказала старшая сестра пострадавшего ребёнка.
Региональный СК инициировал проверку.
Ранее сообщалось, что в Ереване нашли обнаженное и изуродованное тело россиянки после встречи с бывшим парнем. По предварительной информации, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Мария Фирсова