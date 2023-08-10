В Твери пропала женщина с маленькой дочерью

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В Твери разыскивают молодую женщину, которая пропала вместе со своей маленькой дочерью. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области.
«В Твери следствием устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения женщины с ребенком», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что женщина 1993 года пропала 7 августа. Вместе с ней также неизвестно о местонахождении её дочери 2021 года. Ведутся их поиски. По данному факту проводится проверка.
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Элина Позднякова