В Твери разбился частный самолёт, есть погибшие

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Частный самолет потерпел крушение в небе над Тверской областью. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По предварительной информации, погибли семь человек.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины крушения в настоящее время не ясны.
По информации портала, речь идет о бизнес-джете «Эмбрайер». Официальные лица не комментировали произошедшее. Подробности инцидента уточняются.
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Анастасия Крестьянова