В Твери студентки колледжа культуры обвиняют декана в домогательствах

Фото: Фотобанк Московской области
Тверской суд отправил декана колледжа культуры под домашний арест после того, как студентки обвинили его в домогательствах.
Издание «Черта» пишет, что 54-летний преподаватель физкультуры и акробатики, который занимает должность декана кафедры циркового искусства тверского колледжа культуры им. Н. А. Львова, оказался под домашним арестом после обвинений в развратных действиях и изготовлении порнографии.
Несколько несовершеннолетних студенток заявили на декана в полицию, сообщив о домогательствах. При этом поддержки у старшекурсниц не нашли.
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Несколько несовершеннолетних студенток заявили на декана в полицию, сообщив о домогательствах. При этом поддержки у старшекурсниц не нашли.
«Они сказали, что переломают нам с подругой ноги. Говорили, соберут подписи и его выпустят, а нам потом будет только хуже», — рассказала одна из студенток.В данный момент известно как минимум о 7 случаях домогательств.
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Мария Фирсова