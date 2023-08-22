В Тверской области нашли беспилотник с надписью «Слава Украине»

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В Тверской области нашли сине-желтый беспилотник с надписью «Слава Украине», сообщает Telegram-канал Baza.
Утром 21 августа в деревне Рудня Жарковского района пенсионер нашел в лесу потерпевший крушение беспилотник со сломанным крылом.
БПЛА самолетного типа был выкрашен в сине-желтый цвет. На одном крыле была надпись «Слава Украине», на другом — «Героям слава».
Разбившийся беспилотник забрали сотрудники ФСБ.
Ранее обломки беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве. В результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.
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БПЛА самолетного типа был выкрашен в сине-желтый цвет. На одном крыле была надпись «Слава Украине», на другом — «Героям слава».
Ранее обломки беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве. В результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.
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Евгения Парфентьева