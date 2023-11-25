В Тверской области самолет пробил лед Волги во время жесткой посадки

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В Тверской области легкомоторный самолет жестко приземлился на реку.
«112» сообщает, что легкомоторный самолет приземлился на лед Волги и частично ушёл под воду. Сообщается, что пилот сам выбрался из самолета.
Самолетом управлял летчик-испытатель Борис Келазев, который имеет звание Героя СССР. В июле 2022 года под Тверью летчик тоже совершал жесткую посадку.
«112», ссылаясь на источники сообщает, что полет не был санкционирован.
Ранее сообщалось что страна потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций, которые коснулись авиаотрасли. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет РИА Новости.
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Самолетом управлял летчик-испытатель Борис Келазев, который имеет звание Героя СССР. В июле 2022 года под Тверью летчик тоже совершал жесткую посадку.
Ранее сообщалось что страна потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций, которые коснулись авиаотрасли. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова