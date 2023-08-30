В Тюмени десятки человек отравились на отдыхе в загородном клубе

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Несколько десятков тюменцев утверждают, что отравились на отдыхе в загородном клубе «Адмирал».
72.ru пишет, что отравившиеся были гостями на свадьбах и корпоративах, проходивших в клубе в начале августа. По словам пострадавших, они почувствовали недомогание на следующий день после праздника. У людей поднялась температура, начались рвота и диарея.
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«На утро после свадьбы у двоих из гостей поднялась температура, появилась рвота и прочие сопутствующие симптомы. Затем по цепной реакции те же симптомы появились и у других гостей, у кого-то в легкой форме», —рассказала Дарья Воробьева, уточнив, что праздник был 11 августа.
«Отравили на корпоративе 18 августа. Ел только рыбу. Третий день уже температура и полоскает», — рассказал другой пострадавший тюменец.Заболевшие подали заявление в Роспотребнадзор.
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Мария Фирсова