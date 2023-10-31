В Тюмени мобилизованный напал с ножом на сослуживца, запретившего ему пить

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В Тюмени мобилизованный военнослужащий вернулся из бара, где отдыхал с товарищем, и напал на него с ножом, поскольку сослуживец запретил ему употреблять алкоголь из-за его агрессивного поведения. Эти сведения содержатся в судебном акте по данному делу, пишет URA.ru.
«Во время пребывания в баре вместе с сослуживцем, находясь в увольнении, подсудимый получил предписание от товарища прекратить употребление алкоголя, так как его агрессивное поведение привело к этому решению. По возвращении в специально отведенное для размещения помещение, предоставленное командованием для мобилизованных военнослужащих, обвиняемый взял нож и атаковал своего товарища, нанеся ему удар в плечо», — говорится в документе.Подсудимый объяснил, что его раздражали замечания пострадавшего и его нецензурная лексика в его адрес. Нанести удар он решил, когда сослуживец лег на кровать.
Неадекватное состояние мобилизованного признали обстоятельством, утяжеляющим его положение. В результате его приговорили к трехгодичному заключению в исправительной колонии.
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