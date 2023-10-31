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В Тюмени мобилизованный напал с ножом на сослуживца, запретившего ему пить

31 октября 2023, 03:42
Фото: iStock/Michael Nesterov

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Тюмени мобилизованный военнослужащий вернулся из бара, где отдыхал с товарищем, и напал на него с ножом, поскольку сослуживец запретил ему употреблять алкоголь из-за его агрессивного поведения. Эти сведения содержатся в судебном акте по данному делу, пишет URA.ru.
«Во время пребывания в баре вместе с сослуживцем, находясь в увольнении, подсудимый получил предписание от товарища прекратить употребление алкоголя, так как его агрессивное поведение привело к этому решению. По возвращении в специально отведенное для размещения помещение, предоставленное командованием для мобилизованных военнослужащих, обвиняемый взял нож и атаковал своего товарища, нанеся ему удар в плечо», — говорится в документе.
Подсудимый объяснил, что его раздражали замечания пострадавшего и его нецензурная лексика в его адрес. Нанести удар он решил, когда сослуживец лег на кровать.


Свидетели подтвердили, что мобилизованные вернулись в состоянии опьянения. Замкомандир части отправил их спать до прибытия военной полиции, но вскоре услышал крики. Войдя в комнату, он изъял нож у обвиняемого.

Неадекватное состояние мобилизованного признали обстоятельством, утяжеляющим его положение. В результате его приговорили к трехгодичному заключению в исправительной колонии.

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На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели семилетнего ребенка в ДТП
31 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/artolympic

На Камчатке следователи начали уголовное расследование по случаю смерти семилетнего мальчика в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в селе Мильково Мильковского района, сообщили на сайте прокуратуры региона.
По информации прокуратуры, 62-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на семилетнего ребенка, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Сообщается, что ребенок был доставлен в больницу, но впоследствии скончался.

Отмечается, что водитель автомобиля находился в трезвом состоянии и сообщил следователям, что не заметил мальчика. В связи с этим инцидентом было начато уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил дорожного движения с неосторожностью и повлекшего смерть потерпевшего. Подозреваемому водителю была наложена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро
СК: В Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро
31 октября 2023, 00:13

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге задержали трёх школьников после стрельбы из газового пистолета в метро. Сейчас проводится проверка, говорится в Телеграм-канале СК РФ.
«В СМИ получила распространение информация о том, что три школьника в метро Санкт-Петербурга выстрелили из газового пистолета в мужчину. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по ст. 213 (хулиганство) УК РФ», — говорится в сообщении.

В настоящее время несовершеннолетних задержали. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

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В Ивановской области завели дело после ДТП с микроавтобусом с детьми
СК: В Ивановской области завели дело после ДТП с микроавтобусом с детьми
30 октября 2023, 23:42

Фото: iStock/z1b

В Ивановской области после ДТП с участием микроавтобуса с детьми возбудили уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. В результате происшествия пострадали четыре девочки, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону.
«Следственными органами СУ СК России по Ивановской области по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — проинформировали в следственном комитете.

Уточняется, что несовершеннолетние пассажиры микроавтобуса ехали в Фурманов на игру в баскетбол, когда на трассе Комсомольск — Иваново автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. Телесные повреждения, в том числе перелом ребер, черепно-мозговые травмы и ушибы получили четыре девочки 2010, 2008 и 2007 годов рождения. Дети госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

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МВД: В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках в Махачкале
30 октября 2023, 22:05

Фото: iStock/Yingko

В Дагестане задержали 83 человека, которые принимали участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

При этом, в МВД сообщили о проведении более 50 обысков, изъятии техники и телефонов с видеодоказательствами причастности к погромам в аэропорту Махачкалы. По утверждению представителей ведомства, в данный момент оперативная обстановка в регионе находится под полным контролем правоохранительных органов.

Представители министерства также предупредили, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в республике будут незамедлительно пресечены.

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#задержание
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В ДНР задержаны двое военных, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек
30 октября 2023, 21:58

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В городе Волноваха задержали двух военнослужащих-контрактников, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек, об этом сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Напомним, 28 октября в городе Волноваха двое вооруженных мужчина расстреляли семью из девяти человек. При этом, информации «Известий», в доме собрались родственники на праздник. Соседи рассказали, что семья является благополучной. По информации РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах в своих кроватях.

«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления», - прокомментировали ситуацию представители СК. 

Отмечается, чтоб оба задержанных — военнослужащие-контрактники с Дальнего Востока.

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#задержание
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Во Франции задержан совладелец консорциума «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев
Le Monde: во Франции задержан сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев
30 октября 2023, 21:51

Фото: iStock/Rawf8

Во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев. Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций. Об этом сообщает Le Monde.
Сообщается, что в объектах недвижимости, которые принадлежат Кузьмичеву, были проведены обыски, в том числе на его вилле в Сен-Тропе и в парижской квартире. В результате проверки было найдено несколько пачек с деньгами. Отмечается, что порядка ста человек участвовали в проведении обысков. 

Напомним, в августе этого года Минфин США решил включить в санкционный реестр российских предпринимателей Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Соответствующий документ размещен на сайте американского ведомства.

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#мужчины
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СК: Жителя Удмуртии арестовали за расправу над 60-летним отчимом
30 октября 2023, 20:54

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Удмуртии арестовали мужчину, который зарезал своего 60-летнего отчима, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СКР.
По информации следствия, 27 октября между 43-летним обвиняемым и 60-летним отчимом возник бытовой конфликт, на почве взаимной неприязни, в результате которого пасынок ударил мужчину ножом в живот и бедро. 

От полученных травм мужчина скончался. 

На 43-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд Удмуртии уже принял решение об аресте обвиняемого.

При этом, следователям предстоит провести еще ряд необходимых экспертиз: медицинскую, криминалистическую и психиатрическую судебную.

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#суд
#убийство
#конфликт
#уголовное нож
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Тело мужчины с ножевыми ранениями найдено в квартире в подмосковных Химках
30 октября 2023, 20:24

Фото: iStock/zoka74

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на Ленинградской улице в Химках. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.
Отмечается, что погибшим оказался 47-летний гражданин России. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что три человека получили ножевые ранения из-за бытового конфликта, который произошел на юге российской столицы.  35-летний местный житель в ходе конфликта нанес ножевой удар троим мужчинам, возраст которых составил 21, 22 и 53 лет. Подозреваемого задержали, в его квартире обнаружены 10 ножей.

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#удар
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Россиянина будут судить за страшное преступление, которое он совершил 27 лет назад
Жителя Калининградской области осудят за убийство, совершенное им в 1996 году
30 октября 2023, 20:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Жителя Калининградской области будут судить за убийство, которое он совершил в 1996 году, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По информации следствия, в ночь на 7 июля 1996 года обвиняемый пришёл в гости к женщине, с которой он познакомился накануне. Вместе они распивали спиртные напитки, а затем начали конфликтовать, в результате чего мужчина задушил знакомую галстуком. После он пошёл в соседнюю комнату, где находились две дочери убитой. Сперва он накинул галстук на шею десятилетней и изнасиловал её, а затем сделал то же самое с пятнадцатилетней.

Выжить удалось только младшей дочери, однако, описать преступника она не смогла. 

Установить вину убийцы, которому сейчас 52 года, удалость только 27 лет спустя. Его обвиняют по статье «Умышленная расправа при отягчающих обстоятельствах, сопряженная с изнасилованием двух лиц». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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#суд
#уголовное калининград
#убийство
#изнасилование
#следственный комитет
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