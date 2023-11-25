Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом

В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом

25 ноября 2023, 11:21
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

В Тюмени суд арестовал 28-летнего мужчину, расправившегося со спящей матерью.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следователей, вечером 21 ноября местный житель выпил и нанес 6 ударов кухонным ножом по спящей 61-летней матери. Удары пришлись в область шеи и тела. Женщина погибла.


Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Сочи арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены при их совместном ребёнке, об этом рассказали в Следственном комитете по Краснодарскому краю. Мужчина нанёс бывшей жене несколько ударов молотком, а затем добил ножом. Женщина скончалась на месте.

Читайте также:

СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены

В Люберцах соцработница убила своего сожителя-подчинённого кухонным ножом

На убийцу Джорджа Флойда напали с ножом в тюрьме
#родители
#дети
#убийство
#суд
#происшествие
Читайте нас в
В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП, погиб водитель иномарки
25 ноября 2023, 11:31

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На автодороге «Малоярославец-Боровск» случилась авария с участием автобуса, который перевозил детей.
По предварительной информации калужского УМВД, примерно 10 утра в районе деревни Уваровское (Боровский район) водитель автомобиля Renault Logan врезался в автобус Фоксбас, который ехал из Калуги в Боровский район.

По данным региональной прокуратуры, экскурсионный автобус перевозил детей. Автобус съехал в кювет. 

Предварительно, водитель иномарки скончался.

«Пострадали шестеро детей из автобуса», - сказано в сообщении ведомства.
Обстоятельства ДТП и количество пострадавших в данный момент устанавливают. 

Читайте также:

В Тюменской области перекрыли движение на трассе из-за смертельного ДТП

При столкновении автобусов и грузовика в Карелии погибли четыре человека

В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
#дтп
#аварии
#автобус
#дети
#новости
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге нашли скелет в колготках на чердаке дома
25 ноября 2023, 09:19

Фото: istockphoto/Tennessee Witney

Скелет женщины в колготках нашли на чердаке жилого питерского дома.
Об этом РЕН ТВ рассказал источник, который знаком с ситуацией. 

«На чердаке жилого дома на улице Беринга на Васильевском острове обнаружили скелет. Он был одет в колготки. Предположительно, останки принадлежат женщине»,- рассказал собеседник РЕН ТВ.
По факту обнаружения скелета началась проверка. Неизвестно, как долго разлагающийся труп пролежал на чердаке.

Ранее сообщалось, что останки людей нашли во время работ на Сетуньском проезде в Москве, где ранее находился ресторан «Гранатовый сад». В данный момент там идут работы по демонтажу подземных коммуникаций, во время которых на глубине 3,5 метра рабочие обнаружили 10 черепов, 17 позвонков, 30 рёбер и десятки других костей, а также две челюсти.

Читайте также:

Под рестораном в центре Москвы обнаружили останки более 10 человек

В Тюменской области нашли мёртвой пропавшую школьницу

Мать три месяца жила с мёртвыми детьми в квартире в Псковской области
#санкт-петербург
#скелет
#новости
Читайте нас в
«Зеркало недели» рассказало о взрывах в Кропивницком
25 ноября 2023, 07:38

Фото: iStock/ponomarencko

В украинском городе Кропивницком (бывший Кировоград, административный центр одноимённой области) прогремела серия взрывов, сообщило издание «Зеркало недели».
В свою очередь, украинский телеканал телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале сообщил о целой серии взрывов в Киеве. По информации репортёров, на столицу Киева выпустили значительное количество беспилотников. Ранее в Киеве объявляли воздушную тревогу.

Кроме того, сирены прозвучали в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной официальным украинским властям части Запорожской области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Черниговской областях Украины

«Страна»: В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
#киев
#запорожская область
#воздушная тревога
#взрывы
Читайте нас в
На убийцу Джорджа Флойда напали с ножом в тюрьме
AP: Виновный в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский Шовин подвергся нападению
25 ноября 2023, 06:03

Фото: iStock/sanchairat

На бывшего полицейского Дерека Шовина, которого осудили за убийство темнокожего Джорджа Флойда, напали в тюрьме штата Аризона, где он содержался вместе с ещё четырьмя сотнями заключённых. Об этом 25 ноября сообщает агентство Associated Press.
«Дерека Шовина пырнул другой заключенный в тюрьме в штате Аризона», — сказано в сообщении AP.

Кроме того, что Шовина, получившего серьёзные ранения, отправили в больницу, каких-либо других подробностей случившегося журналисты не приводят.

Джордж Перри Флойд-младший — афроамериканец, погибший во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года
В 2021 году офицера полиции из Миннеаполиса приговорили к 22,5 года тюрьмы за якобы убийство чернокожего американца. Вскрытие показало, что опасных для жизни травм, которые ему мог нанести Дерек Шовин, эксперты не нашли. 

Читайте также:

Во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей

«Не успели»: Мужчину, нападавшего на прохожих с мачете, хотели положить в психбольницу

Экспертиза показала, что Джордж Флойд умер от передозировки
#нападение
#тюрьма
#нож
#сша
Читайте нас в
Пассажир московского электробуса подрался с контролёром
Дептранс Москвы: В Москве пассажир электробуса Рамазанов ударил контролёра
25 ноября 2023, 05:14

Фото: iStock/DoroO

В Москве пассажир электробуса по имени Махомеджан Рамазанов ударил контролера во время поездки. На него завели уголовное дело, по которому он может получить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.
«В электробусе маршрута Т56 23 ноября Рамазанов в ходе конфликта ударил контролера, публично его оскорблял и нецензурно выражался в салоне. На злоумышленника заведено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в Дептрансе, сейчас решается вопрос о задержании и заключении под стражу 23-летнего Махомеджана.

Ранее сообщалось, что в трамвае Екатеринбурга между двумя пассажирками трамвая произошёл спор, в результате которого сорокалетняя женщина ударила беременную оппонентку по животу.  Подробности происшествия устанавливаются.

Читайте также:

В трамвае Екатеринбурга избили беременную женщину

Жительница Петербурга едва не откусила нос председателю ТСЖ

Полиция оштрафовала воронежцев за катание в ванне, привязанной к машине
#драка
#москва
#электробус
#пассажир
#дептранс москвы
Читайте нас в
«Страна»: В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога
25 ноября 2023, 01:09

Фото: iStock/Yaroslava_Pravedna

Взрывы прогремели в подконтрольном официальным украинским городе Запорожье. Об этом без каких-либо дополнительных подробностей сообщает 24 ноября издание «Страна.ua». Кроме того, на территории контролируемых Киевом районах Запорожской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось о серии взрывов в областном центре Николаевской области городе Николаеве. Позднее мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале рассказал, что звуки взрывов, которые слышали местные жители, связаны с работой военных за пределами города. Они осуществляли контролируемый подрыв снарядов. 

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

В подконтрольном Киеву Николаеве произошла серия взрывов

В Киеве прозвучали взрывы

В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
#украина
#взрывы
#воздушная тревога
#запорожская область
Читайте нас в
СК возбудил дело после нападения собаки на женщину с ребёнком в Одинцове
24 ноября 2023, 23:46

Фото: iStock/MG_54

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как бойцовая собака напала на четырёхлетнего ребенка и его няню в Одинцовском городском округе. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
«В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины и ребенка в результате нападения собаки», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

Ранее в дежурную часть одинцовской полиции поступило заявление от местной жительницы о том, что собака покусала её несовершеннолетнюю дочь. Было установлено, что около дома в посёлке ВНИИССОК мужчина выгуливал своего бультерьера. Хозяин не удержал поводок, и домашний питомец покусал четырёхлетнюю девочку и женщину, сопровождавшую её на прогулке. Обеих пострадавших в итоге госпитализировали.

В настоящее время специалисты СК РФ проводят комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Читайте также:

Сорвавшийся с поводка бультерьер покусал в Подмосковье четырёхлетнюю девочку и её мать

В Челябинской области ротвейлер искусал 2-летнего ребёнка

Питбуль загрыз маленькую собачку и едва не убил её хозяйку в Москве
#одинцовский городской округ
#нападение
#собаки
#дети
#следственный комитет
#уголовное дело
Читайте нас в
На Иваньковском водохранилище в Дубне спасли травмированного рыбака
24 ноября 2023, 22:51

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспас эвакуировали получившего травму рыбака. Инцидент произошёл в акватории Иваньковского водохранилища в городском округе Дубна, сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился местный житель и попросил помочь товарищу, который во время рыбалки поскользнулся и упал на металлический ящик со снастями. Боль от травмы была настолько сильной, что рыболов не мог пошевелиться.
«Работники противопожарно-спасательной службы выдвинулись к месту происшествия на катере «Хивус». Они обнаружили 39-летнего мужчину в 500 м от берега. Спасатели спустились на лёд и пешком добрались до любителя рыбной ловли. Они осмотрели пострадавшего, зафиксировали его на спинальном щите и доставили до судна на воздушной подушке», – рассказал замначальника части Александр Проценко
Причалив к берегу, работники подразделения передали мужчину бригаде скорой помощи. С переохлаждением и подозрением на перелом рёбер пациента доставили в больницу.

Читайте также:

Работники Мособлпожспаса достали упавшего в колодец котёнка

Подмосковные огнеборцы спасли восьмерых жильцов горевшей в Егорьевске многоэтажки

Подмосковные спасатели достали провалившегося под лёд молодого человека
#мособлпожспас
#спасатели
#дубна
#рыбалка
#травма
#водохранилище
#происшествие
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области
24 ноября 2023, 21:36

Фото: iStock/Евгений Харитонов

В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки по плаванию, об этом сообщает прокуратура по региону в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в городе Полевской Свердловской области. 

Как сообщили в ведомстве, в спортивном комплексе Полевского проводилась вечерняя тренировка по плаванию под наблюдением инструктора. Заметив подростка, погрузившегося под воду, инструктор бросилась спасать его, вытащила из воды и начала делать искусственное дыхание. 

Позже к мальчику также подоспел медицинский персонал спортивного учреждения, а затем и врачи скорой помощи, однако, спасти ребёнка не удалось.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка действиям сотрудников спортивного комплекса.

Читайте также: 

В Башкирии мать и двое детей погибли, когда их автомобиль упал с моста в реку

СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены

Мизулина заявила, что против певца Шарлота возбудили три уголовных дела
#врачи
#трагедия
#прокуратура
#бассейн
#подросток
#смерть
#тренировки
Читайте нас в
Достижения.рф