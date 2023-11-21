В Тюмени неделю разыскивают пропавшую девочку-подростка

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В Тюмени на протяжении недели продолжаются поиски девочки подростки, об этом сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт».
«Внимание, помогите найти подростка! Кристина Мокринская, 16 лет. Пропала в Центральном районе Тюмени 14 ноября», — говорится в сообщении организации.
По информации поисковиков, рост девочки около 160 сантиметров, у неё рыжие волосы и серо-зелёные глаза, однако, во что она была одета в день исчезновения, неизвестно.
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