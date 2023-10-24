В Тюмени при взрыве газа в «Газели» сгорел заживо человек

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В Тюмени вследствие пожара в «Газели» на улице Советской скончался один человек. Об этом сообщает издание URA.RU, ссылаясь на региональный МЧС.
Сообщается, что уведомление о возгорании поступило 24 октября 2023 года в 14:17. В результате возгорания автомобиля умер человек, сейчас его личность устанавливается. Площадь возгорания составила около 5 квадратных метров.
К тушению пожара привлекли 10 человек и 2 единицы техники ГУ МЧС России по региону. Причина пожара пока не установлена.
Ранее сообщалось, что москвич, который жестоко расправился с родителями, что бы получить наследство побыстрее, приговорен к пожизненному заключению. После убийства матери и отца, мужчина облил дом керосин и поджег. Первая попытка поджога не удалась и он на следующий день снова залил дом горючим и зажег.
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Алина Юрчак