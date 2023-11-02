В Тюмени разыскивают устроившего поджог на железной дороге между аэропортами

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Неизвестный поджег релейные шкафы на пути к международному аэродрому Рощино в Тюмени. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают диверсанта. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.
Как сообщает SHOT, человек поджег оборудование на железнодорожных путях в районе станции Утяшево, которая находится между двумя аэропортами Тюмени. Электромеханик обнаружил 3 вскрытых релейных шкафа с отогнутыми дверями и явными признаками пожара внутри. Отмечается, что огонь быстро затух и не нарушил работу шкафов. Рядом с местом поджога нашли тряпки, пропитанные легковоспламеняющейся жидкостью.
Сообщается, что серьезного ущерба инцидент не принес. Оборудование только немного оплавилось, но осталось в рабочем состоянии. Сейчас поджигателя ищут.
Ранее сообщалось, что в иркутском садоводстве «Мичуринец» произошёл пожар, площадь которого в момент максимального распространения огня составила 204 квадратных метра. Из-за этого дотла сгорели три дома.
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Сообщается, что серьезного ущерба инцидент не принес. Оборудование только немного оплавилось, но осталось в рабочем состоянии. Сейчас поджигателя ищут.
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Алина Юрчак