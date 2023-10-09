В Тюмени школьники толпой били одноклассника из-за девочки

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В Тюмени одноклассники толпой избили 12-летнего мальчика из-за его конфликта с ученицей.
Издание «Аргументы и Факты» пишет, что ЧП случилось в школе №94. Ученик 6 класса в течение месяца задирал девочку из параллельного класса. Он не обращал внимания на одноклассников, призывавших его извиниться.
4 октября школьники застали мальчика перед уроком физкультуры и побили его в раздевалке. По словам отца пострадавшего школьника, его сына пытались заставить приносить извинения на коленях. Школьник отказался, тогда дети повалили его на пол и начали избивать руками и ногами. Также, со слов отца, на школьника оказывалось психологическое давление.
Мальчика доставили в больницу, где диагностировали перелом носа, черепно-мозговую травму, а также ушибы. Сейчас пострадавший находится на домашнем лечении.
По словам отца мальчика, драки и конфликты в школе происходят постоянно. а администрация делает попытки замять инцидент. В деле разбирается прокуратура.
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4 октября школьники застали мальчика перед уроком физкультуры и побили его в раздевалке. По словам отца пострадавшего школьника, его сына пытались заставить приносить извинения на коленях. Школьник отказался, тогда дети повалили его на пол и начали избивать руками и ногами. Также, со слов отца, на школьника оказывалось психологическое давление.
По словам отца мальчика, драки и конфликты в школе происходят постоянно. а администрация делает попытки замять инцидент. В деле разбирается прокуратура.
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Мария Фирсова