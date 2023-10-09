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В Тюмени школьники толпой били одноклассника из-за девочки

09 октября 2023, 19:02
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

В Тюмени одноклассники толпой избили 12-летнего мальчика из-за его конфликта с ученицей.
Издание «Аргументы и Факты» пишет, что ЧП случилось в школе №94. Ученик 6 класса в течение месяца задирал девочку из параллельного класса. Он не обращал внимания на одноклассников, призывавших его извиниться.

4 октября школьники застали мальчика перед уроком физкультуры и побили его в раздевалке. По словам отца пострадавшего школьника, его сына пытались заставить приносить извинения на коленях. Школьник отказался, тогда дети повалили его на пол и начали избивать руками и ногами. Также, со слов отца, на школьника оказывалось психологическое давление.


Мальчика доставили в больницу, где диагностировали перелом носа, черепно-мозговую травму, а также ушибы. Сейчас пострадавший находится на домашнем лечении.

По словам отца мальчика, драки и конфликты в школе происходят постоянно. а администрация делает попытки замять инцидент. В деле разбирается прокуратура.

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#дети
#школа
#подростки
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Посольство РФ сообщило о гибели россиянина в Израиле в результате атаки ХАМАС
09 октября 2023, 19:01

Фото: iStock/Soumen Hazra

Один россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС на страну. Об этом сообщает российское посольство.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил американскому президенту Джо Байдену, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.

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#взрывы
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Житель Тверской области вынес мусор и угодил за решетку
Житель Ржева вынес мусор пьяным и получил сутки административного ареста
09 октября 2023, 18:58

Фото: iStock/BrianAJackson

В Тверской области мужчину арестовали за то, что он вынес мусор в нетрезвом виде, об этом сообщили в Ржевском городском суде.
Инцидент произошел еще 22 мая в городе Ржев Тверской области. 

Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из дома, чтобы выкинуть мусор. Однако, там его застали сотрудники полиции и увезли в отделение. Как отметили сами правоохранители, задержанный «имел шаткую походку, резкий запах алкоголя из полости рта, невнятную речь».

Ржевский городской суд признал мужчину «виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки». 

Отмечается, что задержанный также признал свою вину.

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#суд
#мусор
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#сотрудники
#правонарушения
#алкоголь
#полиция
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В Москве рабочий погиб из-за обрушения грунта на стройке
09 октября 2023, 17:58

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На северо-востоке столицы погиб рабочий.
«МК» пишет, что 50-летний рабочий скончался в результате несчастного случая на строительном объекте на северо-востоке столицы.
 
ЧП случилось в 14.45 на улице Веткина. На стройке обвалился грунт. Рабочего засыпало землей. Его не смогли спасти.

Ранее участник финала Кубка России по парашютному спорту, Дмитрий Беляев погиб во время соревнований.

Финал Кубка России проходил на базе Российского университета спецназа в Чечне. Во время соревнований погиб парашютист Дмитрий Беляев, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.Беляев не рассчитал высоту полета. Сообщается, что на повышенной вертикальной скорости врезался в водную гладь. Спортсмена попытались реанимировать, но спасти его не удалось.

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#чп
#москва
#новости
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Мечеть имени Кадырова получила повреждения в результате обстрелов Израиля
09 октября 2023, 17:33

Фото: iStock/Studia72

В результате ракетных обстрелов со стороны ХАМАС в израильском Абу-Гоше получила повреждения мечеть имени Кадырова, об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля.
Абу-Гош, в котором расположена мечеть, — это местный совет в Иерусалимском округе Израиля, населённый преимущественно израильскими арабами. Расположен в 13 км на запад от Иерусалима, на высоте 610—720 м над уровнем моря.

Рамзан Кадыров построил мечеть имени своего отца в 2014 году. По информации из открытых источников, ее строительство обошлось в 10 миллионов долларов. При этом, масштаб разрушений пока точно не установлен. 

Ранее представители «Аль-Кассам» официально заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима. 

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#строительство
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#ракеты
#израиль
#хамас
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В Москве горит кровля Зверевского центра современного искусства
09 октября 2023, 17:26

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Пожар разгорелся в Москве под кровлей Зверевского центра современного искусства, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
«На Новорязанской улице происходит возгорание под кровлей Зверевского центра современного искусства. Идет черный дым, на месте работают пожарные», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

При этом, информации о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало. 

Ранее в в женской консультации в московском районе Бибирево загорелся потолок на пятом этаже. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Всех посетителей учреждения и медицинский персонал успешно вывели из помещения. 

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#пожарные
#возгорание
#москва
#искусство
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Четверо россиян числятся без вести пропавшими в Израиле
09 октября 2023, 16:58

Фото: iStock/syahrir maulana

Четверо россиян числятся без вести пропавшими в Израиле, об этом сообщили в посольстве России в Израиле.
«По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», - сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.

Она также отметила, что в посольство поступили сообщения о 9 россиянах, с которыми не удается установить связь. При этом, израильская сторона включила в списки пропавших без вести только четверых из них.

Отмечается, что граждане РФ перестали выходить на связь с близкими после атаки на страну со стороны ХАМАС. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#посольство
#хамас
#россияне
#израиль
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Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары
09 октября 2023, 15:33

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. При заходе на посадку в самарском аэропорту Курумоч пилоты заметили, что у них заклинили подкрылки. Об этом экипаж экстренно доложил диспетчеру. 

В аэропорт были срочно вызваны все возможные экстренные службы, однако, пилотам удалось успешно посадить борт. Все 86 человек, находившихся на борту, остались целы и невредимы. Сам самолет также не получил никаких повреждений. 

Неисправный борт остался в Курумоче, его временно отстранили от полётов. С самолетом работают специалисты. 

Отмечается, что это уже второй случай за неделю, когда при посадке воздушного судна этой авиакомпании возникают трудности. 6 октября борт, выполнявший рейс FV6345 авиакомпании «Россия», должен был приземлиться в Мурманске в 19:30, и уже заходил на посадку, когда диспетчеры передали пилотам, что на рулежную полосу выскочил лось.

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#аэропорт
#самолет
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#пилоты
#санкт-петербург
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В Гамбурге аэропорт приостановил работу из-за сообщения о бомбе в самолёте
09 октября 2023, 14:45

Фото: istockphoto/Diy13

Работа гамбургского аэропорта приостановлена.
Причиной остановки работы стало сообщение о бомбе на борту самолёта из Тегерана. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте аэропорта.
 
«В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в течение короткого времени невозможны. Возможны задержки рейсов», –сказано в сообщении.
Предварительно, на электронную почту федеральной полиции поступило письмо с угрозами о наличии бомбы на одном из рейсов.
На борту данного самолета было 198 пассажиров и 16 членов экипажа. Борт уже приземлился, всех пассажиров эвакуировали.

Экстренные службы проводят обыск борта и багажа.

Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек. Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.

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#аэропорт
#самолет
#бомба
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Домработница обокрала квартиру дочери актёра Дмитрия Назарова
09 октября 2023, 14:22

Фото: istockphoto/Motortion

Домработница украла из квартиры 4 млн рублей.
SHOT пишет, что 23-летняя актриса Арина Назарова в субботу вызывала 41-летнюю уборщицу Татьяну. Она следила за порядком на протяжении трёх лет. Ключи актриса Театра имени Маяковского оставила домработнице, и ушла на работу.
 
Вечером, вернувшись домой, девушка обнаружила беспорядок и разбросанные средства для уборки. В одной из комнат была отодвинута тумбочка, из неё исчезли 4 млн рублей. Домработница перестала выходить на связь. В данный момент 41-летнюю уроженку Таджикистана Татьяну разыскивают.

Ранее российского актёра Павла Баршака госпитализировали с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.

Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.

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#москва
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