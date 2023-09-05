В Тюмени тренера по прыжкам на батуте подозревают в педофилии

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В Тюмени задержали 32-летнего тренера по прыжкам на батуте, его подозревают в развращении детей, сообщает 72.RU.
По информации СМИ, задержанный работал тренером в одном из батутных центров города. Сперва стало известно об одном случае растления несовершеннолетней. Со школьницей тренер познакомился, когда она пришла попрыгать на батутах. После, они начали перезваниваться и переписываться, и школьница, якобы, сама инициировала их встречу, в завершении которой между мужчиной и девочкой произошел половой контакт.
Об иных интимных связях тренера-педофила с малолетними пока ничего неизвестно.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего».
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Евгения Парфентьева