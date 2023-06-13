В Тюмени три человека насмерть отравились водкой

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Согласно сообщению, в понедельник, 12 июня, в квартире одного из домов на улице Суворова было обнаружено тело 62-летней женщины. На следующий день, в машине скорой помощи умер и ее 51-летний сожитель. Позже в соседнем доме был обнаружен еще один труп.
Сотрудники следственного комитета проверяют, что за жидкость была в этих бутылках.
Ранее сообщалось, что в России изъяли свыше 70 тыс. литров суррогатного алкогольного напитка «Мистер сидр». Продукцию изъяли в республиках Крым, Коми, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, Марий Эл и Мордовия, в Пензенской, Курганской, Самарской, Владимирской, Волгоградской, Ульяновской, Нижегородской, Рязанской и Астраханской областях, а также в Пермском крае. Напомним, что палёным сидром в России массово отравились 97 человек, 31 из них умер.