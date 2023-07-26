В Тюмени врачи спасли семерых человек, которые отравились бледной поганкой

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В Тюмени семеро человек были госпитализированы в Областную клиническую больницу №1 с отравлением бледной поганкой.
Спустя трое суток самолечения женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «острый токсический гепатит». Врачи провели пациентке плазмаферез (методика лечения, которая основана на фильтрации плазмы через специальную мембрану). В итоге состояние женщины удалось стабилизировать.
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Мария Фирсова