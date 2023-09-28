В Тюменской области депутат переехал на тракторе ребёнка

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Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. Ребёнку оказали первую помощь, но спасти его не удалось.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области. Убийство произошло в городе Боготол 10 марта 2008 года.
27-летняя женщина оставила на морозе своего восьмимесячного ребёнка, в результате чего малыш погиб от переохлаждения. Тело младенца женщина вывезла на санках и бросила на пустыре. Вплоть до 25 сентября 2023 года она проживала в Свердловской области.
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