В Тюменской области перекрыли движение на трассе из-за смертельного ДТП

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Грузовик и легковушка столкнулись на 171 км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменской области.
Один человек скончался в результате аварии. Движение транспорта частично ограничили. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В УГИБДД добавляют, что движение транспорта действует в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.
Ранее в Калининграде автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди. Погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
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В Калининграде BMW врезался в остановку с людьми, погиб ребенок
«Столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco. Предварительно, Renault выехал на встречную полосу. Водитель погиб, о пострадавших не сообщалось», - сказано в сообщении.
Ранее в Калининграде автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди. Погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
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Мария Фирсова