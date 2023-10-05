В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с трупом в багажнике

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В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с двумя детьми, у которых в багажнике лежал труп мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Труп 54-летнего Михаила обнаружил его племянник. Тело лежало на диване в его доме в поселке Московский. На теле мужчины были обнаружены пулевые отверстия в районе шеи. Племянник сообщил об убийстве в правоохранительные органы, однако прибывшие полицейские тело в доме не нашли.
Сообщается, что позже сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Гранта», в котором находились двое подростков 14 и 16 лет, в том числе сын убитого. Вместе со школьниками в машине лежал труп.
На месте происшествия в доме была задержана жена погибшего. На данный момент неизвестно, кто совершил убийство. Жена и сын погибшего задержаны.
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Сообщается, что позже сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Гранта», в котором находились двое подростков 14 и 16 лет, в том числе сын убитого. Вместе со школьниками в машине лежал труп.
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Екатерина Коршунова