В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители

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Трагическая авария произошла в Тюменской области, когда семья из семи человек столкнулась с грузовиком. Пять членов семьи погибли: родители и трое их дочерей. Двое их сыновей находятся в больнице, информирует пресс-служба Госавтоинспекции региона.
На месте происшествия работают специалисты Госавтоинспекции, во главе с временным исполняющим обязанности начальника ГИБДД Тюменской области Василием Ренцановым, а также оперативно-следственная группа.
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