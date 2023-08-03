В Тюменской области в лесу обнаружили семью старообрядцев с детьми

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
В Упоровском районе Тюменской области в лесу обнаружена семья старообрядцев с малолетними детьми.
Семья живёт примерно в 3 км от деревни Боровушка. Её обнаружили в феврале 2023 года. Дети в возрасте года и трёх лет не имеют свидетельств о рождении, в поликлиниках на учёте не состоят. Отец объясняет, что они старообрядцы, и в больницу нет нужды обращаться. Показывать детей кому-либо мужчина отказывается, но пообещал оформить необходимые документы.
Читайте также:
В Екатеринбурге скончался мальчик, у которого 6 месяцев назад обнаружили герпес
В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле
Депутат Власов предложил выделить дополнительные выходные родителям детей до года
Мария Фирсова