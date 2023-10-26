В тюменской школе учитель младших классов скончалась перед началом урока

Фото: istock / Yury Karamanenko
В школе в Тюмени из-за проблем с сердцем скончалась учительница младших классов. Медики не смогли спасти женщину, она умерла на рабочем месте прямо перед уроком.
Об инциденте сообщает издание URA.RU, информацию также подтверждает департамент образования и здравоохранения Тюменской области.
Учителю стало плохо перед уроком, коллеги вызвали скорую, но, к сожалению, ее не удалось спасти.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жителя Гонконга арестовали за то, что он, переодевшись школьницей, пробрался в туалет учебного заведения и подглядывал за девочками. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
В Саратове сгорели павильоны мини-зоопарка, животные погибли
ФСБ задержала торговцев оружием в ДНР с крупной партией боеприпасов
В Белгородской области ликвидировали канал поставок наркотиков с Украины
«В школе 92 умерла учительница начальных классов. Причина пока неизвестна. Предположительно, проблемы с сердцем», — рассказал изданию один из читателей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жителя Гонконга арестовали за то, что он, переодевшись школьницей, пробрался в туалет учебного заведения и подглядывал за девочками. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
В Саратове сгорели павильоны мини-зоопарка, животные погибли
Алина Юрчак