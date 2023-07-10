В Тюменской области танк напугал отдыхающих на диком пляже

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«Он дает дымовую завесу, проезжает между людьми, подъезжает к вагончику с сапбордами. Прямо в него дымит. Сделав круга три по пляжу, он уехал в сторону военной части», — рассказали свидетели произошедшего.
«Купаться там запрещено и находиться там запрещено. Это нужно в полицию, чтобы полиция людей оттуда убирала. Танк выехал, просто он пробивал дорогу. Скоро там будут учения со спецтехникой», — объяснили в ТВВКИУ.Читайте также:
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