В Тыве полицейский с другом изнасиловали школьницу 16 лет назад

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В 2007 году 15-летняя школьница поругалась с родителями и ушла из дома. Внезапно, на улице на нее налетели двое неизвестных, повалили ее на землю и надругались в грубой форме, после чего скрылись. Было возбуждено уголовное дело «Изнасилование», однако, виновных так и не удалось установить.
Подозреваемый задержан, ведутся следственные действия.
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