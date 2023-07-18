В Удмуртии 19-летний парень совершил диверсию на ж/д за 15 тысяч рублей, но ему не заплатили

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Днём 14 июля 19-летний парень пришёл на перегон в Ленинском районе Ижевска и пытался поджечь релейный шкаф.
Shot пишет, что серьёзного пожара не случилось, на движении поездов инцидент тоже не сказался. Личность диверсанта быстро вычислили.
Им оказался безработный житель СНТ «Ручеёк». Парень признал свою вину. Объяснил, что действовал в одиночку по указаниям заказчика из соцсетей. Мотивом стали деньги, которые поджигатель так и не получил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
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Им оказался безработный житель СНТ «Ручеёк». Парень признал свою вину. Объяснил, что действовал в одиночку по указаниям заказчика из соцсетей. Мотивом стали деньги, которые поджигатель так и не получил.
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Мария Фирсова