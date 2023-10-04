В Удмуртии мужчина убил водителя, угнал машину и погиб в ДТП

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В Удмуртии мужчина убил водителя автомобиля газовой службы, угнал машину и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Удмуртии.
Инцидент произошёл в городе Можге. На водителя автомобиля аварийно-спасательной газовой службы «ГАЗ Соболь» с ножом напал неизвестный мужчина. Потерпевший в результате полученный ранений скончался.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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«Около села Алнаши злоумышленник выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии злоумышленник скончался на месте. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь», — проинформировали в Следственном комитете.
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Диана Аванесян