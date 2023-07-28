В Удмуртии в детском лагере у 23 человек нашли признаки острой кишечной инфекции

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В Удмуртии в лагере «Юность» у 20 детей обнаружена кишечная инфекция. Об этом говорится на сайте управления СК РФ по республике.
Отмечается, что оздоровительный лагерь «Юность» расположен в Воткинском районе. Там у 12 человек была зарегистрирована острая кишечная инфекция, среди них девять детей в возрасте 10-13 лет. Они обратились в медпункт лагеря ночью с жалобами на тошноту и рвоту.
В СК уточнили, что пострадавшие переносят болезнь в легкой форме. Следственный комитет и прокуратура Удмуртии проводят проверки.
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«В последующие сутки признаки острой кишечной инфекции выявлены у 23 человек, в том числе 20 детей», — информирует ведомство.
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Диана Аванесян