В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней

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Первый случай заражения свиней африканской чумой зарегистрирован в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Отмечается, что диагноз был подтвержден во время исследования материала дикого кабана. Ветеринары проводят комплексные мероприятия для предотвращения массового распространения и ликвидации африканской свиной чумы.
Местные власти заявили, что границы предполагаемых зараженных объектов были определены.
Сообщается, что Государственная ветеринарная служба каждую неделю будет исследовать все поголовье свиней на предмет заражения инфекцией.
В районе места охоты, где был пойман дикий зараженный АЧС кабан, установили дезбарьеры.
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Местные власти заявили, что границы предполагаемых зараженных объектов были определены.
В районе места охоты, где был пойман дикий зараженный АЧС кабан, установили дезбарьеры.
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Екатерина Коршунова