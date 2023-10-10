В Уфе 22-летний парень признался в убийстве 14-летней сводной сестры

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Следователи опубликовали видео допроса уфимца, которого задержали по подозрению в убийстве сводной сестры.
22-летний парень сознался в убийстве 14-летней сводной сестры, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Во вторник утром жительница Уфы заявила в полицию о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже тело девушки обнаружили в багажнике автомобиля женщины, который был припаркован во дворе дома. По подозрению в убийстве задержали 22-летнего сводного брата девочки. Парень прятался на чердаке дома рядом с местом преступления.
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Во вторник утром жительница Уфы заявила в полицию о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже тело девушки обнаружили в багажнике автомобиля женщины, который был припаркован во дворе дома. По подозрению в убийстве задержали 22-летнего сводного брата девочки. Парень прятался на чердаке дома рядом с местом преступления.
«Я дождался свою сестру, она пошла в ванную, ждал, когда она выйдет из ванной… засунул ее в диван», - рассказал задержанный следователю.Парень планировал ночью вывезти тело и спрятать. Задержанный на допросе заявил, что после убийства надругался над мёртвой сестрой.
«Это его слова, экспертиза прояснит ситуацию. Если его слова подтвердятся, будет возбуждено еще одно дело - о надругательстве над телом умершего», - сказал представитель СУСК РФ по Башкирии.Читайте также:
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Мария Фирсова