В Уфе дети отравились на празднике в развлекательном центре

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Детям потребовалась медицинская помощь. Сейчас они проходят лечение амбулаторно.
В Уфе дети отравились на празднике, проходившем в развлекательном центре, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.
В одном из городских детских развлекательных центров во время праздника несколько детей после еды почувствовали недомогание.
Прокуратура Октябрьского района начала проверку.
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В одном из городских детских развлекательных центров во время праздника несколько детей после еды почувствовали недомогание.
«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников. С проблемой столкнулись ученики и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой. Всего с 26 октября зафиксирован 91 случай. Все заболевшие получают лечение и находятся под медицинским наблюдением.
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Мария Фирсова