В Уфе двое иностранцев пытались заживо сжечь охранника клуба

Фото: iStock/Chalabala
В Уфе двое иностранных граждан облили охранника клуба бензином и пытались его сжечь. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Конфликт возник из-за того, что уроженцев Узбекистана 28 и 30 лет не пропустили в клуб. Разозлившись, они поехали на ближайшую заправку и купили бензин, которым и окатили охранника. Мужчине удалось сбежать до того, как злоумышленники подожгли горючее.
В результате инцидента возник пожар — отмечается, что огонь почти полностью охватил помещение.
Подозреваемых удалось задержать в аэропорту, откуда они хотели вылететь в Москву.
Читайте также:
В Саратовской области произошло смертельное ДТП
СК в Саратове завел дело по факту гибели 16-летней девочки во время операции
В Санкт-Петербурге 3-летний ребенок убежал из детского сада и попал под грузовик
В результате инцидента возник пожар — отмечается, что огонь почти полностью охватил помещение.
Читайте также:
В Саратовской области произошло смертельное ДТП
СК в Саратове завел дело по факту гибели 16-летней девочки во время операции
В Санкт-Петербурге 3-летний ребенок убежал из детского сада и попал под грузовик
Диана Аванесян