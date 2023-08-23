В Уфе горожане несколько лет жалуются на голую соседку с ножами

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В Уфе девушка держит в страхе своих соседей 4 года.
Telegram-канал Mash Batash пишет, что 21-летняя девушка получила комнату из-за статуса сироты. К себе в гости она регулярно приглашает друзей. Вечеринки сопровождает громкая музыка и метание ножей. Однажды её друзья даже украли у местного жителя телевизор и холодильник.
Также девушка часто ходит по подъезду голой и угрожает людям. За коммунальные услуги она не платит.
Соседи боятся за себя и своих детей. Они обращаются к правоохранителям с заявлениями, но безрезультатно. В таких условиях люди живут четвёртый год.
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Мария Фирсова