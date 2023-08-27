В Уфе местные жители заметили медведя на городской улице

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Дикий зверь встретился жителям микрорайона Шакша.
Shot пишет, что местные дети были рады встрече. Но радость длилась недолго: из-за медведя их загнали домой и не пустили погулять.
Медведь побродил по частному сектору и ушёл обратно в лес.
Ранее в Хабаровском крае автомобилист покормил дикого медведя с рук. Мужчина остановился на трассе, вышел из автомобиля и покормил хищника лакомством. На кадрах ролика видно, как мужчина кормит с рук крупного медведя, который вначале терпеливо ждал корма. При этом, даже когда автомобилист поворачивается к хищнику спиной, животное продолжало смирно ждать. Потом медведь спокойно дождался угощения и сбежал обратно в лес.
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Мария Фирсова