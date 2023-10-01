В Уфе мигранты избили сотрудников скорой помощи

Фото: ГУ МВД РФ по МО
Массовая драка мигрантов и сотрудников скорой помощи случилась в центре Уфы.
Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что драка в Ленинском районе рядом со станцией скорой помощи началась во время конфликта из-за денежного долга.
Две компании повздорили в кафе на улице Аксакова. А потом отправились на улицу выяснять отношения. Несколько сотрудников станции скорой помощи принялись разнимать их, но в итоге сами оказались избитыми.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек.
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В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
Две компании повздорили в кафе на улице Аксакова. А потом отправились на улицу выяснять отношения. Несколько сотрудников станции скорой помощи принялись разнимать их, но в итоге сами оказались избитыми.
Ранее сообщалось, что конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек.
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В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
Мария Фирсова