В Уфе мужчина напал с топором на семью, которая ехала на автомобиле

Фото: iStock/Grape_vein
Правоохранители разбираются в конфликте между двумя жителями Уфы, один из которых совершил нападение на семью другого с топором. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Уточняется, что происшествие случилось 28 июня. В ходе конфликта один из уфимцев нанес телесные повреждения водителю и повредил его автомобиль.
По информации Telegram-канала «Плохие новости», житель Уфы совершил нападение на семью с топором, которая ехала на машине. Сообщается, что в результате инцидента едва не пострадала девочка на самокате.
На данный момент проводится оценка нанесенного ущерба. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Читайте также:
В Новосибирской области 17-летний подросток зарубил топором приёмную сестру, чтобы отомстить её отцу
Россиянин зарубил топором двух жителей Тюмени
В Забайкалье мэр Сретенска ездил по городу и угрожал полицейским топором
По информации Telegram-канала «Плохие новости», житель Уфы совершил нападение на семью с топором, которая ехала на машине. Сообщается, что в результате инцидента едва не пострадала девочка на самокате.
Читайте также:
В Новосибирской области 17-летний подросток зарубил топором приёмную сестру, чтобы отомстить её отцу
Россиянин зарубил топором двух жителей Тюмени
В Забайкалье мэр Сретенска ездил по городу и угрожал полицейским топором
Екатерина Коршунова